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Türk Telekom'un rakibi Valencia Basket

Ankara ekibi, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında yarın başkentte Valencia Basket ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Türk Telekom'un rakibi Valencia Basket
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09 Ekim 2018 13:22
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında 10 Ekim Çarşamba günü, başkentte İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenildi. Valencia Basket ise sahasında Fransa'nın Asvel takımını 84-62 mağlup etti.

 

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