Türk Telekom'un konuğu Partizan

Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında 31 Ekim Çarşamba günü sahasında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, ilk galibiyetini geçen hafta İtalya deplasmanında Dolomiti Energia takımını 81-77 yenerek elde etmişti.
Grupta Türk Telekom gibi sahadan bir kez galibiyetle ayrılan Partizan, averajla 4. basamakta bulunuyor.
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Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, ilk galibiyetini geçen hafta İtalya deplasmanında Dolomiti Energia takımını 81-77 yenerek elde etmişti.
Grupta Türk Telekom gibi sahadan bir kez galibiyetle ayrılan Partizan, averajla 4. basamakta bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın