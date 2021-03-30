Türk Telekom'un, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu AEK

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, 31 Mart Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu AEK
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30 Mart 2021 14:01
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, 31 Mart Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak. 

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan ve üçüncü sırada bulunan Türk Telekom, AEK karşısında tamam ya da devam müsabakasına çıkacak. Mavi-beyazlıların rakibine kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bitecek.

İlk maçta Yunanistan temsilcisine rakip sahada 74-65 yenilen Türk Telekom, ikili averajı almak için de mücadele edecek.

AEK ise grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. 



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