Türk Telekom'un, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu AEK

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, 31 Mart Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan ve üçüncü sırada bulunan Türk Telekom, AEK karşısında tamam ya da devam müsabakasına çıkacak. Mavi-beyazlıların rakibine kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bitecek.
İlk maçta Yunanistan temsilcisine rakip sahada 74-65 yenilen Türk Telekom, ikili averajı almak için de mücadele edecek.
AEK ise grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan ve üçüncü sırada bulunan Türk Telekom, AEK karşısında tamam ya da devam müsabakasına çıkacak. Mavi-beyazlıların rakibine kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bitecek.
İlk maçta Yunanistan temsilcisine rakip sahada 74-65 yenilen Türk Telekom, ikili averajı almak için de mücadele edecek.
AEK ise grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.