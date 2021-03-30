Türk Telekom'un, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde konuğu AEK

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, 31 Mart Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.



Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Gruptaki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan ve üçüncü sırada bulunan Türk Telekom, AEK karşısında tamam ya da devam müsabakasına çıkacak. Mavi-beyazlıların rakibine kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı bitecek.



İlk maçta Yunanistan temsilcisine rakip sahada 74-65 yenilen Türk Telekom, ikili averajı almak için de mücadele edecek.



AEK ise grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.



