Türk Telekom'un başantrenörü Gören: '25 dakika yetmez'

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında İspanya'nın Valencia Basket takımına 72-67 yenilen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Bu seviyedeki bir maçı kazanmak için 25-30 dakika yetmiyor." dedi.



Burak Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, turnuvanın şampiyonluk adaylarından biriyle karşı karşıya geldiklerine dikkati çekerek "Sahamızdaki ilk ULEB Avrupa Kupası maçına çıktık. Rakibimiz bu turnuvanın şampiyonluk adaylarından biri ama biz de sahaya kazanmak için çıkan bir takımız." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında istediklerini sahaya yansıtabildiklerini dile getiren Gören, "Rakibimizin hücum opsiyonlarını belli bir ölçüde tıkayabilmemiz bizim gibi yeni oluşan bir takım için ciddi bir başarı oldu. Ancak bunun devamını 3. periyottan itibaren korumakta zorlanınca skorda geriye düştük. Bu seviyedeki bir maçı kazanmak için 25-30 dakika yetmiyor, maçın tamamında iyi performans göstermemiz gerekiyor. İyi performansın sürekliliği üzerine çalışmaya yoğunlaşacağız. Hedefimiz üst tura yükselmek." değerlendirmesinde bulundu.



Valencia Basket Başantrenörü Jaume Ponsarnau ise başkent ekibinin "güçlü bir mantaliteyle" maça başladığını belirterek, şunları söyledi:



"Sahaya yayılarak topu çok iyi çevirdiler. Telekom'un ilk yarıda maçı kontrol ettiğini söyleyebilirim. Bu yüzden ikinci yarıda biraz daha sert oynamayı planladık ve öyle başladık. Telekom ikinci yarıda topu paylaşamadı. Oyuna iyi başlamadık ama güçlü bitirdik."



