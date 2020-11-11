Türk Telekom'un 7 maçlık serisi sona erdi

Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında deplasmanda Bosna Hersek ekibi Igokea'ya 77-66 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Telekom'un 7 maçlık serisi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2020 23:01
Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında deplasmanda Bosna Hersek ekibi Igokea'ya 77-66 yenildi.

Laktasi şehrindeki SD Laktasi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 21-15 önde geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-32 üstün gitti. 

Üstünlüğünü koruduğu ikinci yarıda son çeyreğe 53-47 önde giren Igokea, salondan 77-66 galip ayrıldı. 

Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçı da kazanan mavi-beyazlı ekibin galibiyet serisi, Igokea deplasmanında sona erdi. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için