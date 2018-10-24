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Türk Telekom'dan ilk galibiyet

ULEB Avrupa Kupası C Grubu 4. haftasında Türk Telekom, Dolomiti Energia'yı 81-77 mağlup etti.

Kaynak: AA
Türk Telekom'dan ilk galibiyet
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24 Ekim 2018 01:31
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 81-77 yendi.

BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreğini 24-18 üstün tamamladığı karşılaşmada soyunma odasına 33-32 önde gitti.

Türk Telekom, üçüncü periyodunu 54-53 geride kapattığı mücadelede parkeden 81-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Türk Telekom adına 23 sayı kaydeden Terrance Campbell oldu.

Türk Telekom, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, Dolomiti Energia 3. mağlubiyetini yaşadı.

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