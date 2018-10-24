Türk Telekom'dan ilk galibiyet

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 81-77 yendi.
BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreğini 24-18 üstün tamamladığı karşılaşmada soyunma odasına 33-32 önde gitti.
Türk Telekom, üçüncü periyodunu 54-53 geride kapattığı mücadelede parkeden 81-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Türk Telekom adına 23 sayı kaydeden Terrance Campbell oldu.
Türk Telekom, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, Dolomiti Energia 3. mağlubiyetini yaşadı.
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BLM Group Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreğini 24-18 üstün tamamladığı karşılaşmada soyunma odasına 33-32 önde gitti.
Türk Telekom, üçüncü periyodunu 54-53 geride kapattığı mücadelede parkeden 81-77 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Türk Telekom adına 23 sayı kaydeden Terrance Campbell oldu.
Türk Telekom, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde ederken, Dolomiti Energia 3. mağlubiyetini yaşadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın