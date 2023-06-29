Türk Telekom, Yiğitcan Saybir'i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 24 yaşındaki forvet Yiğitcan Saybir'i kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, yedinci transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yiğitcan Saybir'i renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav ve James Palmer ile sözleşme imzalamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yiğitcan Saybir'i renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav ve James Palmer ile sözleşme imzalamıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ