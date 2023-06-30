Türk Telekom yeni transferi duyurdu

Türk Telekom geçen sezon Paris Basketbol'da forma giyen Tyrone Wallace'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türk Telekom yeni transferi duyurdu
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30 Haziran 2023 21:54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Tyrone Wallace kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon öncesi transferlerini devam ettiren başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tyrone Wallace, yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Paris Basketbol forması giyen Tyrone Wallace'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Tyrone Wallace." ifadeleri kullanıldı.

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