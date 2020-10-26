Türk Telekom, yeni sezonun ilk Avrupa maçına çıkıyor

Mavi-beyazlı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı konuk edecek.

Haber; AA
Türk Telekom, yeni sezonun ilk Avrupa maçına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2020 14:41
Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonundaki ilk maçında yarın G Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı konuk edecek.

Türk Telekom ile Hapoel Bank Yahav arasında saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 8'li final organizasyonuna katılan Türk Telekom, 30 Eylül'deki maçta Fransız ekibi DJA Dijon'a kaybetmişti.

Daha sonra ING Basketbol Süper Ligi'yle yeni sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, iyi bir performans ortaya koydu. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden Türk Telekom, 2020-2021'in ilk Avrupa maçına da sahasında çıkacak.

Türk Telekom, G Grubu'nda Bosna Hersek'ten Igokea ve Fransa'dan Limoges takımlarıyla da mücadele edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için