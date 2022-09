Türk Telekom yeni sezon Avrupa başarısı istiyor

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, bu sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de ULEB Avrupa Kupası'nda başarıyla mücadele etmek için iddialı bir takım kurduklarını söyledi.



Yeni sezonun ilk maçını 30 Eylül Cuma günü Darüşşafaka'yla oynayacak Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, AA'ya açıklamalarda bulundu.



Sezona doğru bir yapılanmayla hazırlanmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdem Can, "Kadro yapılanması içerisinde ilk önceliğimiz doğru Türk oyuncuları seçebilmekti. Enerjisi yüksek, gelişme potansiyeli olan, burayı sahiplenebilecek, bizim vermek istediğimiz değerleri kabullenebilecek oyuncuların olmasını istedik. Transfer sezonuna biraz geç girebildik ama günün sonunda söylediğimiz başlıklar altında potansiyelli olduğunu düşündüğümüz, düzgün karakterli, kulübü ve Ankara basketbolunu doğru temsil edebilecek Türk oyuncuları seçtiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaliteli yabancı oyuncular da transfer ettiklerini dile getiren Can, "5 yabancı oyuncuyla anlaştık. Tüm oyuncuların yeni bir araya geldiği, 12-14 ismin ilk defa beraber oynayacağı, antrenör ekibinin ilk defa beraber çalışacağı bir yapıda, daha tecrübeli yabancıların olmasını istedik. Hem ligi hem ULEB Avrupa Kupası'nı bilen, böylelikle oradaki bazı dengeleri gözetebileceğimiz bir yapı olsun istedik. Karakter olarak memnun olduğumuz oyuncuları transfer ettik." dedi.



Başkent ekibinin başantrenörü, Basketbol Süper Ligi'nin kalitesini övüp, zorluğuna dikkati çekerek, "Açıkçası ligimiz şu anda Avrupa'daki yarışma seviyesi en yüksek organizasyonlardan biri. Bizim yapmamız gereken şey, ortaya doğru prensipleri koyup, doğru mantalitede bir yapı oluşturmak. Avrupa'da ciddi şekilde mücadele eden takımların yanı sıra, gerçekten iyi bir yapılanmaya giren, güvenli ve sağlam 5 yabancısı olan takımların olduğu bir ligdeyiz. Dolayısıyla her takım gerçekten güçlü." değerlendirmesinde bulundu.



"(ULEB Avrupa Kupası) Sürprizlere açık bir lig"



Erdem Can, bu sezon yine Avrupa'nın en önemli ikinci organizasyonu olan ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele vereceklerini ve Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.



THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın anlık başarılardan uzak bir yer olduğunu anlatan Erdem Can, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu yüzden geçen sezonki başarısı için Bursaspor takımını gerçekten kutluyorum. Onlar da geçen sezonki başarının üzerine koymak istiyorlar. Bu organizasyonlara orta ve uzun vadede bakmak gerekiyor. Bizim yapmamız gereken şey de bu. Kurmak istediğimiz mantaliteyi bu organizasyona yansıtmamız lazım. İşte o zaman saygınlık kazanıyorsunuz. Geçen sene uygulanan format bu yıl da devam edecek. O yüzden sürprizlere açık bir lig. Özellikle grupları geçtiğiniz zaman, sezon içindeki uzun vade dediğimiz faktör ortaya çıkıyor. Kadro derinliği, ev sahibi avantajı gibi durumlar üç-beş maçlık serilerde ortaya çıkıyor. Burada tek maç olacağı için, iyi odaklandığınızda deplasmanda bile olsanız bunu avantaja çevirebiliyorsunuz. Sürprizlere açık böyle bir yapının içerisinde, doğru yapılanmayla iyi sonuçları almanız muhtemel oluyor. "



"Taraftarımız sert bir takım görecek"



Erdem Can, Ankaralı basketbolseverlerin çok iyi ve sert bir takım izleyeceğini dile getirdi.



Taraftarlara seslenen Can, "Taraftarımız, sert bir takımla karşılaşacak ve rakiplerin buraya gelmekten çekineceği bir ekip izleyecek. Rakiplerimiz, basketbolu bilerek takımını destekleyen bir taraftar grubu görecektir. Bir Ankaralı olarak söylüyorum, Ankaralı sporseverlerin çok ciddi basketbol bilgisi var. Hayalim bütün maçlarda salonun dolu olması. Buraya gelecek taraftarların, ailelerin gününün güzel geçmesini sağlamak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.









