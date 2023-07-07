Türk Telekom yeni bir transferi daha açıkladı

Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türk Telekom yeni bir transferi daha açıkladı
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07 Temmuz 2023 13:52
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "İsmail Cem Ulusoy yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçen sezon Petkim Spor forması giyen İsmail Cem Ulusoy'u renklerimize bağladık." ifadelerine yer verildi.

Milli oyuncu Banvit ve Gaziantep Basketbol takımlarında da forma giydi.

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