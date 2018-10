Türk Telekom, Valencia'ya son çeyrekte teslim oldu!

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 2. hafta maçında Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımınayenildi.Karşılaşmaya ekipler dış atışlardan buldukları basketlerle başladı. Türk Telekom Campell, Valencia Basket ise Rossom ve Sastre ile boyalı alanın dışından sayılar buldu ve periyodun ilk 3 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Ev sahibi ekip, Campell'ın performansıyla öne çıktığı ilk 6 dakikayı 12-6 önde geçti. Pota altını iyi savunarak ribauntlarda üstünlük kuran başkent temsilcisi, Gabriel'in de skora katkısı sonucunda skor 15-6'da İspanyol temsilcisine mola aldırdı. İlk periyot Türk Telekom'un 17-10 üstünlüğüyle tamamlandı.Türk Telekom 2. periyodun ilk 2 dakikası geride kalırken Ender Arslan'ın 3 sayılık basketiyle skor 23-13'te farkı 10'a çıktı. Dış atışlarla hücumlarını sonlandıran Valencia Basket, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle Türk Telekom'a periyodun bitimine 4 dakika kala skor 30-28'de mola aldırdı. Gabriel ile boyalı alanın dışından üst üste basketler bulan başkent ekibi maçın ilk yarısının sonunda soyunma odasına 38-31 önde giden taraf oldu.Maçın ikinci yarısına Valencia Basket, 7-0'lık bir seriyle başladı ve 2 dakika geride kalırken skoru 38-38'de eşitleyerek Türk Telekom'a mola aldırdı. Molanın ardından İspanyol ekibi Dubljevic'in basketiyle 40-38 öne geçti. Abalde ve Dubljevic ile 3 sayılık basketler bulan Valencia Basket, Türk Telekom'un boş hücumları sonucunda periyodun son 5 dakikasına 48-40 önde girdi. Periyodun son 4 dakikasına kadar sedece Ender ile sayı bulan Türk Telekom, Landesberg'in de skora destek vermesiyle farkı 2'ye indirdi: (48-50). Dış atışlarla basketler bulan İspanya temsilcisi, 3. periyodu 55-49 önde bitirdi.Son periyoda Stimac'ın basketleriyle başlayan Türk Telekom, pota altında Will Thomas'ı durdurmakta zorlanınca son 6 dakikaya 59-55 Valencia Basket'in üstünlüğüyle girildi. İspanyol temsilcisinde Will Thomas'ın etkili oyununa Dubljevic ve Abalde de katkı verirken ev sahibi ekip Landesberg ve Stimac ile skoru değiştirdi. Periyodun 6 dakikası 65-61 Valencia Basket'in üstünlüğüyle geçilirken skor 61-68'de Türk Telekom mola aldı. Molanın ardından Landesberg'un basketiyle oyuna başlayan Türk Telekom, rakibinin uzunları Will Thomas ve Dubljevic'i durdurmakta zorlanınca Valencia Basket karşılaşmadan 72-67 galip ayrıldı.Başkent ekibi, C Grubu ilk hafta maçında da deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit'e 91-80 yenilmişti.