Türk Telekom'un yeni başantrenörü Nenad Canak oldu

Erdem Can ile yollarını ayıran Türk Telekom, başantrenörlük görevine Nenad Canak'ı getirdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Telekom'un yeni başantrenörü Nenad Canak oldu
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19 Haziran 2023 14:53
Son güncelleme 19 Haziran 2023 14:54
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom'un başantrenörlüğüne Nenad Canak getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımımızın yeni başantrenörü Nenad Canak. Yeni sezonda kendisine ve takımımıza başarılar diliyoruz. Heyecanlı ve mutluyuz. Ailemize hoş geldin koç." ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom, yollarını ayırdığı başantrenör Erdem Can yönetiminde ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı.

Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.

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