Türk Telekom'un rakibi Mincidelice JL Bourg

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 17. maçında çarşamba günü sahasında Fransa temsilcisi lider Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Turnuvadaki son 7 maçının 6'sını kazanan Türk Telekom, 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 5'inci sırasında bulunuyor.
Son maçında sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 88-73 yenen ve play-off umutlarını artıran Türk Telekom, sahasında Mincidelice JL Bourg'u yenmesi takdirde play-off'a kalmayı garantileyecek.
Grupta 13 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk sırada yer alan Mincidelice JL Bourg ise son maçında deplasmanda Yunan ekibi Aris'i 76-68 yenmeyi başardı.
Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Turnuvadaki son 7 maçının 6'sını kazanan Türk Telekom, 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 5'inci sırasında bulunuyor.
Son maçında sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 88-73 yenen ve play-off umutlarını artıran Türk Telekom, sahasında Mincidelice JL Bourg'u yenmesi takdirde play-off'a kalmayı garantileyecek.
Grupta 13 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk sırada yer alan Mincidelice JL Bourg ise son maçında deplasmanda Yunan ekibi Aris'i 76-68 yenmeyi başardı.
Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.