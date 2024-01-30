Türk Telekom'un rakibi Mincidelice JL Bourg

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Mincidelice JL Bourg'u ağırlayacak. Turnuvadaki son 7 maçının 6'sını kazanarak play-off umutlarını artıran Türk Telekom, Fransa temsilcisini yenerse play-off'a kalmayı garantileyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un rakibi Mincidelice JL Bourg
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30 Ocak 2024 14:52
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 17. maçında çarşamba günü sahasında Fransa temsilcisi lider Mincidelice JL Bourg ile karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Turnuvadaki son 7 maçının 6'sını kazanan Türk Telekom, 7 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 5'inci sırasında bulunuyor.

Son maçında sahasında Litvanya ekibi Lietkabelis'i 88-73 yenen ve play-off umutlarını artıran Türk Telekom, sahasında Mincidelice JL Bourg'u yenmesi takdirde play-off'a kalmayı garantileyecek.

Grupta 13 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk sırada yer alan Mincidelice JL Bourg ise son maçında deplasmanda Yunan ekibi Aris'i 76-68 yenmeyi başardı.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

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