Türk Telekom'un rakibi Lokomotiv Kuban

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda salı günü sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak.



Ankara Arena'da oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.



İlk dört maçında sahasında Metropolitans 92 ile Slask Wroclaw'ı yenip, deplasmanda Partizan ve Joventut Badalona'ya kaybeden mavi-beyazlılar, 10 takımlı grupta 7. sırada yer alıyor.



Dört maçından da galip ayrılan Rus temsilcisi, grupta ilk sırada bulunuyor.





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