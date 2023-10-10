Türk Telekom'un rakibi Buducnost VOLI

Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Buducnost VOLI ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Telekom'un rakibi Buducnost VOLI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2023 15:39
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 mağlup olmuştu.

Karadağ temsilcisi ise Litvanya kulübü Lietkabelis Panevezys ile oynadığı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamıştı.

Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery