Türk Telekom'un rakibi Buducnost VOLI

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 mağlup olmuştu.
Karadağ temsilcisi ise Litvanya kulübü Lietkabelis Panevezys ile oynadığı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamıştı.
Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, gruptaki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 80-71 mağlup olmuştu.
Karadağ temsilcisi ise Litvanya kulübü Lietkabelis Panevezys ile oynadığı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamıştı.
Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.