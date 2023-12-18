Türk Telekom'un rakibi Aris Midea

Türk Telekom, salı günü Yunan ekibi Aris Midea'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom'un rakibi Aris Midea
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 14:35
Basketbol BKT Avrupa Kupası 12. hafta B Grubu maçında Türk Telekom, salı günü sahasında Yunanistan ekibi Aris Midea'yı konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Grupta üst üste 7 maç kaybettikten sonra son 2 karşılaşmasını kazanan Türk Telekom, üst tura yükselmek iddiasını sürdürmek için Yunan rakibi karşısında da galibiyet hedefliyor. Başkent ekibi 10 takımlı grupta 3 galibiyetle 9. sırada yer alıyor. Türk Telekom'un play-off potasındaki 6. sırada olan takımla arasında ise sadece 1 galibiyet fark bulunuyor.

Statü gereği gruplardaki ilk 2 takım adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki takımlar ise play-off oynayacak.

Yunan ekibi Aris Midea ise grupta 4 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

Türk Telekom ilk maçta rakibine deplasmanda 68-66 kaybetmişti. Lacivert-beyazlılar, Aris Midea'yı üç ve üzeri sayı farkıyla mağlup etmesi durumunda ikili averajda da rakibinin önüne geçmiş olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery