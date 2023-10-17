Türk Telekom'un rakibi Aris Midea

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Aris Midea ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Telekom'un rakibi Aris Midea
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2023 13:26
Son güncelleme 17 Ekim 2023 13:27
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 3. maçında çarşamba günü Yunanistan ekibi Aris Midea'ya konuk olacak.

Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta Türk Telekom'un birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Aris Midea ise 2 maçını da kaybetti.

Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery