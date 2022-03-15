Türk Telekom'un konuğu MoraBanc Andorra

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde Türk Telekom, 16 Mart Çarşamba günü Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi 13 maçtaki 6 galibiyetle 7. sırada yer alırken, 14 maçta 8 galibiyeti bulunan Andorra temsilcisi 5. sırada bulunuyor.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi 13 maçtaki 6 galibiyetle 7. sırada yer alırken, 14 maçta 8 galibiyeti bulunan Andorra temsilcisi 5. sırada bulunuyor.