Türk Telekom'un konuğu MoraBanc Andorra

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde Türk Telekom, 16 Mart Çarşamba günü Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un konuğu MoraBanc Andorra
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15 Mart 2022 13:32
Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu 15. hafta mücadelesinde Türk Telekom, 16 Mart Çarşamba günü Andorra'nın MoraBanc Andorra takımını konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Başkent temsilcisi 13 maçtaki 6 galibiyetle 7. sırada yer alırken, 14 maçta 8 galibiyeti bulunan Andorra temsilcisi 5. sırada bulunuyor.

 

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