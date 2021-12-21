Türk Telekom'un konuğu Lietkabelis

Türk Telekom ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Çarşamba günü sahasında Lietkabelis'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un konuğu Lietkabelis
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21 Aralık 2021 13:39
Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.

Ankara Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi 5'nci sırada yer alıyor.

7 maçından 3 galibiyet çıkaran Litvanya temsilcisi ise 6'ncı sırada bulunuyor.


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