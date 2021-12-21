Türk Telekom'un konuğu Lietkabelis

Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayacak.
Ankara Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi 5'nci sırada yer alıyor.
7 maçından 3 galibiyet çıkaran Litvanya temsilcisi ise 6'ncı sırada bulunuyor.
Ankara Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyeti bulunan başkent temsilcisi 5'nci sırada yer alıyor.
7 maçından 3 galibiyet çıkaran Litvanya temsilcisi ise 6'ncı sırada bulunuyor.