Türk Telekom'un Avrupa'da rakibi Ratiopharm!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un Avrupa'da rakibi Ratiopharm!
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25 Aralık 2023 13:12
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 13. maçında salı günü Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Türk Telekom, 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 9. sırasında bulunuyor.

Başkent ekibinin sahasında 91-78 yenildiği Ratiopharm Ulm ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

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