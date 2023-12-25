Türk Telekom'un Avrupa'da rakibi Ratiopharm!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 13. maçında salı günü Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.
Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Türk Telekom, 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 9. sırasında bulunuyor.
Başkent ekibinin sahasında 91-78 yenildiği Ratiopharm Ulm ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.
Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Türk Telekom, 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 9. sırasında bulunuyor.
Başkent ekibinin sahasında 91-78 yenildiği Ratiopharm Ulm ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.
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