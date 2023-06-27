Türk Telekom transferlere devam ediyor!

Türk Telekom Basketbol Takımı, Metehan Akyel'i renklerine bağladı.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon ONVO Büyükçekmece Basketbol forması giyen Metehan Akyel'i renklerimize bağladık." denildi.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay ve Markis McDuffie ile sözleşme imzalamıştı.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon ONVO Büyükçekmece Basketbol forması giyen Metehan Akyel'i renklerimize bağladık." denildi.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay ve Markis McDuffie ile sözleşme imzalamıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ