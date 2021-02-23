Türk Telekom Stadı'nın zeminde yoğun çalışma var

Galatasaraylı yetkililer, Erzurum maçına kadar Türk Telekom Stadı'nın zeminini en iyi haline getirmek istiyorlar.

, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom Stadı'nın zeminde yoğun çalışma var
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23 Şubat 2021 13:20
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sırasında büyük zarar gören ve Kasımpaşa maçında çamur deryasına dönen Türk Telekom Stadı'nın zemini için yoğun çalışmalar var.

Yetkililer, Erzurumspor sınavına kadar tüm sıkıntıların giderileceğini dile getirdi.

Özellikle yapay güneş etkisi veren ısıtıcıların gece gündüz çalıştırıldığı kaydedildi.



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