Türk Telekom Stadı'nda hummalı çalışma

Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nı yeni sezona hummalı bir çalışmayla hazırlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Türk Telekom Stadı'nda hummalı çalışma
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29 Ağustos 2020 11:04
Galatasaray Kulübü, Türk Telekom Stadı'nı yeni sezona hummalı bir çalışmayla hazırlıyor.

Bu sezon iç sahada 20 lig maçı oynanacak olması, bunun yanı sıra Avrupa Ligi elemeleri ve Türkiye Kupası göz önüne alındığında zemin sorunu yaşamak istemeyen kulüp, özel bir çim bakımı yaptırıyor.

Sezon içerisinde de sık sık bakım çalışmalarına devam edilerek çim zeminin pürüzsüz tutulması sağlanacak.



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