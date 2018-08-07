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Türk Telekom Stadı'nda çevre düzenlemesi yapılacak!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu çevresinde çevre düzenlemesi yapılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA
Türk Telekom Stadı'nda çevre düzenlemesi yapılacak!
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07 Ağustos 2018 21:27
Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu çevresinde ulaşımı rahatlamak amacıyla çevre düzenlemesi yapılacağını açıkladı.

Taraftarların stada ulaşımda birçok problem yaşaması üzerine Galatasaray yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek çevre düzenlemesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İkinci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ve beraberindeki heyeti, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı.

Toplantıda stadın ulaşımının rahatlaması açısından yapılacak çalışmalar ile ilgili kararlar alındı.

Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Muhammed Şahin ve Ulaşım Koordinasyon Müdürü Mükremin Kara da yer aldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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