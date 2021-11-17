Türk Telekom sahasında kaybetmiyor

Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hamdi Ateş, ULEB Avrupa Kupası'nda, sahasındaki 3 maçı da kazanan mavi-beyazlı basketbol takımının başarısına dikkati çekti.



Bu sezon değişik bir formatta oynanan ve Avrupa'nın kulüpleri bazında en önemli ikinci organizasyonu olarak gösterilen ULEB Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, namağlup olan Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı yenerek sahasındaki 3. maçını da kazandı.



Mavi-beyazlı kulübün basın sözcüsü Hamdi Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında özellikle sakatlıklar nedeniyle yaşanan şansızlıkları kırdıklarını belirterek, "ULEB Avrupa Kupası'nda sahamızda çıktığımız üç maçı da kazandık. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, başkent Ankara'nın Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi olmak kolay değil. Bayrağımızı Avrupa'da gururla dalgalandırmak istiyoruz." dedi.



Lokomotiv Kuban karşısında alınan galibiyetin önemine de vurgu yapan Ateş, şunları kaydetti:



"Grupta mağlubiyeti olmayan bir takıma karşı, maçın başından sonuna kadar etkili oynamamız çok değerliydi. Zaman geçtikçe, takımımız beraber oynadıkça daha da gelişip başarılı sonuçlarımızı artıracağımıza inanıyorum. Bizi yürekten destekleyen, maçın son anına kadar Türk Telekom'a desteğini bırakmayan taraftarlarımıza ve Ankaralı basketbolseverlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Onların destekleri bizim en büyük motivasyon kaynağımız. ULEB Avrupa Kupası'nda bir üst tura adımızı yazdırmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."



5 maçın 3'ünü kazandı



Türk Telekom, bu sezon yeni bir formatla 10'ar takımlı iki grupta oynanan ULEB Avrupa Kupası'nda oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı.



Ankara'da Boulogne Metropolitans 92 ve Slask Wroclaw'dan sonra sezonun şampiyonluk adaylarından olan Lokomotiv Kuban'ı da yenen başkent temsilcisi, deplasmandaki iki maçını ise kaybetti.



Grupta ilk 8 sırada yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak.



Yeni transfer Clemmons göz doldurdu



Türk Telekom'un yeni transferi ABD'li oyuncu Anthony Clemmons'u sahaya çıktığı ilk iki maçta performansıyla göz doldurdu.



Mavi-beyazlılarla ilk maçını ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Ekstra Bursaspor karşısında veren Clemmons, 10 sayı ve 3 asistle galibiyete katkı verdi.



Clemmons, attığı 18 sayıyla Lokomotiv Kuban maçının en önemli isimlerinden biri olmayı da başardı ve Türk Telekom kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.



Harrison'dan etkili performans



Türk Telekom'un sezon başı THY Avrupa Ligi ekibi Olympiakos'tan kadrosuna kattığı Aaron Harrison, etkili performansıyla dikkati çekiyor.



ABD'li skorer oyuncu bu sezon oynanan 13 resmi maçın 11'inde çift hanelere ulaştı.



Ligde Frutti Ekstra Bursaspor karşısında galibiyeti getiren üçlüğü atan Harrison, Lokomotiv Kuban karşısında ise 28 sayı ve 36 verimlilik puanıyla, ULEB Avrupa Kupası'nda bu istatistiklerde kariyer rekoru kırdı.



Sadece ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve Avrupa'da Boulogne Metropolitans 92 maçlarında çift haneleri göremeyen Harisson, bu sezon 15.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.





İLGİLİ VİDEO