Türk Telekom, Paris'te rövanş peşinde

Türk Telekom, 7Days EuroCup'ta salı günü Paris Basketbol'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Paris'te rövanş peşinde
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09 Ocak 2023 14:13
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 10. haftasında salı günü Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak.

Georges Carpinter Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Türk Telekom, 7 galibiyet, 2 yenilgiyle grupta ilk sırada yer alırken, Paris Basketbol ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor.

Başkent ekibi, organizasyonun ilk haftasında ağırladığı Paris Basketbol'a 90-75 yenilmişti.

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