Türk Telekom, Paris'te rövanş peşinde

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 10. haftasında salı günü Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak.
Georges Carpinter Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Türk Telekom, 7 galibiyet, 2 yenilgiyle grupta ilk sırada yer alırken, Paris Basketbol ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, organizasyonun ilk haftasında ağırladığı Paris Basketbol'a 90-75 yenilmişti.
Georges Carpinter Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Türk Telekom, 7 galibiyet, 2 yenilgiyle grupta ilk sırada yer alırken, Paris Basketbol ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor.
Başkent ekibi, organizasyonun ilk haftasında ağırladığı Paris Basketbol'a 90-75 yenilmişti.
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