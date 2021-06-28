Türk Telekom, Octavius Ellis'i transfer etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Octavius Ellis'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Telekom, Octavius Ellis'i transfer etti
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28 Haziran 2021 15:12
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Octavius Ellis'i kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda Octavius Ellis de bizimle. Geçtiğimiz sezon Olympiakos forması giyen Amerikalı pivot Octavius Ellis'i renklerimize bağladık." ifadeleri kullanıldı.


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