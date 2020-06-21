Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Muhammed Baygül ile yeni sözleşme imzaladı

Haber; AA
Türk Telekom, Muhammed Baygül ile sözleşme yeniledi
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21 Haziran 2020 16:14
Türkiye'yi yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek başkent ekibi, Muhammed Baygül'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muhammed Baygül gelecek sezon da bizimle! Başarılı oyuncu ile 1 yıllık yeni mukavele imzaladık. Başarılar Muhammed." ifadelerine yer verildi.



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