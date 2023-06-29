Türk Telekom, Mehmet Yağmur ile sözleşme yeniledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, tecrübeli oyun kurucu Mehmet Yağmur'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Yağmur 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 4 numaralı formasını terleten Mehmet Yağmur ile 1 yıllık sözleşme yeniledik." ifadeleri kullanıldı.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav, James Palmer ve Yiğitcan Saybir'i transfer etmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet Yağmur 1 yıl daha Türk Telekom'da. Geçtiğimiz sezon hem takımı hem de Ankara basketbolu için 4 numaralı formasını terleten Mehmet Yağmur ile 1 yıllık sözleşme yeniledik." ifadeleri kullanıldı.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie, Metehan Akyel, Jalen Adams, Troy Selim Şav, James Palmer ve Yiğitcan Saybir'i transfer etmişti.
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