Türk Telekom, London Lions deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda çarşamba günü London Lions'a konuk olacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede turu geçerek çeyrek finale yükselecek ekip, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla eşleşecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, London Lions deplasmanında
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05 Mart 2024 14:47
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda çarşamba günü İngiliz temsilcisi London Lions'a konuk olacak.

Başkent Londra'daki The Copperbox Arena'da oynanacak mücadelede TSİ 21.00'de başlayacak.

Türk Telekom, 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle B Grubu'nu 6'ncı, London Lions ise 12 galibiyet, 6 yenilgiyle A Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak 8'li final turuna kalmayı başarmışlardı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede turu geçerek çeyrek finale yükselecek ekip, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla eşleşecek.

Çeyrek final mücadeleleri, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak.

Türk Telekom, geçen yıl iki kez karşılaştığı İngiliz temsilcisini iki maçta da mağlup etmişti.

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