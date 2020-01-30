Türk Telekom liderliğe kilitlendi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında konuk ettiği Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 100-87 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, son hafta yapacakları karşılaşmayı da kazanıp grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.Gören, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyuncularını tebrik ederek, "Her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Türkiye ligi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir yarışın içerisindeyiz. Üç gün önce burada Afyon'a karşı çok zorlu bir maç oynadık. Kazandık, sonra bu maça hazırlanmak için sadece 2 günümüz vardı. Tabii sakatlıklar, yorgunluklar oluyor ama oyuncular gerçekten çok büyük bir özveri gösteriyor. Onlarla gurur duyuyorum." diye konuştu.Avrupa'da oynamanın hem teknik ekip hem de oyunculara büyük sorumluluk yüklediğine dikkati çeken Gören, şunları kaydetti:"Üst üste bu kadar maç oynamanın oyuncular ve teknik ekip üzerinde gerçekten bir zorluğu, sorumluluğu oluyor. Yine de bugüne kadar çok başarılı bir şekilde geldiğimize inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçımızı oynadık ve 10. galibiyetimizi aldık. Grup liderliği için de bu son derece önemli bir maçtı. Artık her şey son hafta belli olacak. Kazandığımız takdirde grubu birinci bitirmiş olacağız."Polski Cukier Torun'un başantrenörü Sebastian Machowski ise "Çok nadir görülecek bir şekilde maçı daha ilk çeyrekte kaybettik. Bizim için bu hiç iyi bir durum değildi ve büyük hayal kırıklığına uğradım." ifadelerini kullandı.