Türk Telekom, Karşıyaka karşısında durumu eşitledi

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 76-70 mağlup etti ve seride durumu eşitledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Karşıyaka karşısında durumu eşitledi
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15 Mayıs 2021 18:39
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 76-70 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

İzmir'de oynanacak serinin üçüncü maçını kazanacak takım yarı finale yükselecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Türk Telekom: Johnson 10, Baldwin 12, Dekker 9, Samet Geyik 18, Wiltjer 2, Erdi Gülaslan 5, Can Korkmaz 15, Foster 5, Muhammed Baygül, Göktuğ Baş

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 11, Morgan 15, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 2, Taylor 8, Henry 9, Kennedy 12, M'Baye 7

1. Periyot: 18-21

Devre: 42-36

3. Periyot: 57-54

Beş faulle çıkanlar: 31.39 Wiltjer, 39.39 Baldwin (Türk Telekom)


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