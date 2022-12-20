Türk Telekom, Karadağ deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Karadağ deplasmanında
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20 Aralık 2022 13:16
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında 21 Aralık Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına konuk olacak.

Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat TSİ 21.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle B Grubu'nda birinci sırada yer alıyor.

Karadağ temsilcisi ise 5 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada bulunuyor.

Türk Telekom, son maçında sahasında İngiliz temsilcisi London Lions'u 102-74 yenmiş, Buducnost VOLI ise deplasmanda İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 79-71 kaybetmişti.

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