Türk Telekom, Jalen Adams'ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Basketbol Takımı, Jalen Adams'ı transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Türk Telekom, Jalen Adams'ı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2023 22:39
Türk Telekom Basketbol Takımı, 27 yaşındaki oyuncu Jalen Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, dördüncü transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv forması giyen Jalen Adams'ı renklerimize bağladık." denildi.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie ve Metehan Akyel ile sözleşme imzalamıştı.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery