Türk Telekom İtalya deplasmanında

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom, grubundaki 4. maçında 23 Ekim Salı günü deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımına konuk olacak.
BLM Group Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Juan Carlos Garcia (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya) ve Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Grubunda oynadığı ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayan Türk Telekom, 6. ve son sırada yer alırken, Dolomiti Energia ise 1 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
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BLM Group Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmayı, Juan Carlos Garcia (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya) ve Josip Radojkovic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.
Grubunda oynadığı ilk 3 maçta galibiyetle tanışamayan Türk Telekom, 6. ve son sırada yer alırken, Dolomiti Energia ise 1 galibiyetle 5. sırada bulunuyor.
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