Türk Telekom, İtalya deplasmanında

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Türk Telekom, 31 Ekim Salı günü İtalya'nın Dolomiti Energia takımına konuk olacak.
Trento kentindeki Quotidiano Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Türk Telekom, geçen hafta sahasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına 91-78 mağlup olurken, Dolomiti Energia ise deplasmanda Litvanya temsilcisi 7bet-Lietkabelis'i 93-92 yenmeyi başarmıştı.
Her iki takımın ligde birer galibiyeti, üçer mağlubiyeti bulunuyor.
Trento kentindeki Quotidiano Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Türk Telekom, geçen hafta sahasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına 91-78 mağlup olurken, Dolomiti Energia ise deplasmanda Litvanya temsilcisi 7bet-Lietkabelis'i 93-92 yenmeyi başarmıştı.
Her iki takımın ligde birer galibiyeti, üçer mağlubiyeti bulunuyor.