Türk Telekom, İtalya deplasmanında

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Türk Telekom, 31 Ekim Salı günü deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Telekom, İtalya deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2023 12:10
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Türk Telekom, 31 Ekim Salı günü İtalya'nın Dolomiti Energia takımına konuk olacak.

Trento kentindeki Quotidiano Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta sahasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına 91-78 mağlup olurken, Dolomiti Energia ise deplasmanda Litvanya temsilcisi 7bet-Lietkabelis'i 93-92 yenmeyi başarmıştı.

Her iki takımın ligde birer galibiyeti, üçer mağlubiyeti bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery