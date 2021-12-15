Türk Telekom İtalya'da galibiyete uzandı

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 76-70 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom İtalya'da galibiyete uzandı
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15 Aralık 2021 00:06
Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 76-70 yendi.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'na oynanan kupanın 7. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, ilk periyodu 15-17 önde geçerken devreye de 31-36 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Ankara ekibi maçın son çeyreğine de 49-58 önde başladı. Maçın son çeyreğinde de skor avantajını koruyan Türk Telekom, karşılaşmadan 76-70 galip ayrıldı.

A Grubunda 4. galibiyetini kazanan Türk Telekom 5. sıraya yükselirken, Dolomiti Energia ise 6. yenilgisiyle 10. ve son sırada yer alıyor.


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