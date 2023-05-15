Türk Telekom için Euroleague ihtimali

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre; EuroCup'ı şampiyon olarak tamamlayan ve EuroLeague'e gelecek sezon için gidiş hakkı kazanan Gran Canaria, bu hakkından feragat etmeyi planlıyor.



"REKABET EDEMEYİZ" KORKUSU



Haberde; İspanyol ekibinin finans, lojistik ve 34 maçlık yoğun rekabet içeren bir turnuvaya katılma gibi faktörleri göz önünde bulundurduğu ve EuroLeague biletini iade etmeyi ciddi ciddi düşündüğü ifade edildi.



TÜRK TELEKOM ADAYLAR ARASINDA



Gran Canaria'nın henüz resmi bir karar almamasına karşın olası bir geri çekilme durumunda Gran Canaria'nın yerine hangi takımın davet edileceği şimdiden konuşulmaya başlandı.



Yine Urbonas'ın haberine; Gran Canaria'nın çekilmesi durumunda EuroLeague yönetiminin lige davet etmeyi planladığı takımlar arasında Valencia Basket'in öne çıktığı ancak EuroCup'ta final oynayan Türk Telekom'un da adaylardan biri olduğu yer aldığı aktarıldı.



