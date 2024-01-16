Türk Telekom, Gran Canaria'yı konuk edecek!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Gran Canaria'yı konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom, Gran Canaria'yı konuk edecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 14:38
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında çarşamba günü İspanya'nın Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Las Palmas kentindeki Gran Canaria Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Türk Telekom, organizasyondaki son maçında sahasında İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento'yu 78-70, Gran Canaria ise Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i deplasmanda 92-84 mağlup etti.

Başkent ekibi, 10 takımlı B Grubu'nda 5 galibiyet, 9 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken, İspanya temsilcisi ise 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk sırada bulunuyor.

İki ekip geçen yıl, organizasyonunda finalinde karşı karşıya gelmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery