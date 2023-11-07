Türk Telekom, Gran Canaria'yı ağırlıyor

BKT Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında çarşamba Türk Telekom, geçen sezon finalde kaybettiği İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'yı konuk edecek.



Türk Telekom-Dreamland Gran Canaria maçı, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.



Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan ve başantrenör değişikliğine giden Türk Telekom, grupta 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.



Son şampiyon Dreamland Gran Canaria ise grupta 5 maçını da kazandı.



Geçen sezon biri final olmak üzere 3 kez karşılaşan iki takımın maçlarında gülen taraf İspanya temsilcisi olmuştu. Türk Telekom, finalde rakibine 71-67 kaybetmişti.



