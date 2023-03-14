Türk Telekom, Gran Canaria deplasmanında!

Türk Telekom, 7Days Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Gran Canaria'ya konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Gran Canaria deplasmanında!
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14 Mart 2023 16:59
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası'nın 16. haftasında çarşamba günü İspanya'nın Gran Canaria takımına konuk olacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Başkent temsilcisi B Grubu'nda 11 galibiyet, 4 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, İspanya ekibi, 12 galibiyet, 3 yenilgiyle ilk sırada bulunuyor.

İlk karşılaşmayı Gran Canaria 88-81 kazanmıştı.

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