Türk Telekom, Gran Canaria deplasmanında!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası'nın 16. haftasında çarşamba günü İspanya'nın Gran Canaria takımına konuk olacak.
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Başkent temsilcisi B Grubu'nda 11 galibiyet, 4 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, İspanya ekibi, 12 galibiyet, 3 yenilgiyle ilk sırada bulunuyor.
İlk karşılaşmayı Gran Canaria 88-81 kazanmıştı.
Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Başkent temsilcisi B Grubu'nda 11 galibiyet, 4 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, İspanya ekibi, 12 galibiyet, 3 yenilgiyle ilk sırada bulunuyor.
İlk karşılaşmayı Gran Canaria 88-81 kazanmıştı.
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