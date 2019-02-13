Türk Telekom Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Türk Telekom Galatasaray maçı saat kaçta?

Türk Telekom-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Türk Telekom-Galatasaray maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

13 Şubat 2019 04:14
Türk Telekom Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Türk Telekom Galatasaray maçı saat kaçta?
Türk Telekom-Galatasaray hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası çeyrek finalinde 16. haftasında Türk Telekom-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

TÜRK TELEKOM-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın çeyrek finalinde oynanacak Türk Telekom-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.

13 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Türk Telekom-Galatasaray maçı 13 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'den itibaren Tivibu Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

TÜRK TELEKOM-GALATASARAY MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, Ankara'da başlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Karşılaşmalar, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk 2 gün maç programı şöyle: 

Bugün:

17.00 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta 

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji 

14 Şubat Perşembe:

17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol

20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

Erkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.

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