Türk Telekom Galatasaray maçı canlı hangi kanalda? Türk Telekom Galatasaray maçı saat kaçta?



Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Karşılaşmalar, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.



Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk 2 gün maç programı şöyle:



Bugün:



17.00 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta



20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji



14 Şubat Perşembe:



17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol



20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan



Erkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.



Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, Ankara'da başlayacak.Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Karşılaşmalar, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk 2 gün maç programı şöyle:17.00 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo JapanErkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.

Türk Telekom-Galatasaray hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası çeyrek finalinde 16. haftasında Türk Telekom-Galatasaray karşı karşıya gelecek.. Kupanın çeyrek finalinde oynanacak Türk Telekom-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.13 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor ekranında canlı olarak yayınlanacakTürk Telekom-Galatasaray maçı 13 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'den itibaren Tivibu Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.