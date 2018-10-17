  •  
    ..Ve Eljif Elmas'a milli takımda şok: İlk kez!..
  •  
    Terim'den Zanetti'ye öneri; Cannavaro gibi
  •  
    Galatasaray'a 'Ocak'ta' bir değil, iki golcü daha!
  •  
    Ünlü yorumcudan flaş öneri; "Yeniden Yanal..."
  •  
    Ve Manchester City'den Türkiye'ye DEV harekat

Türk Telekom, Fransa'da kayıp

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransız kulübü LDLC ASVEL'e 84-63 yenildi.

Kaynak: AA
Türk Telekom, Fransa'da kayıp
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 00:20
 Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransız kulübü LDLC ASVEL'e 84-63 yenildi.

Fransa'nın Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 önde kapatan LDLC ASVEL, ilk yarıyı da 49-36 üstünlükle tamamladı.

Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (62-47) çıkaran ev sahibi takım, mücadeleyi 84-63 kazandı.

19 sayı ve 8 asistle oynayan LDLC ASVEL'den Kalnietis, sahanın en etkili ismi oldu.

LDLC ASVEL, 3. karşılaşmasında 2. galibiyetini alırken, Türk Telekom 3. maçını da kaybetti.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için