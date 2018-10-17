Türk Telekom, Fransa'da kayıp

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransız kulübü LDLC ASVEL'e 84-63 yenildi.
Fransa'nın Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 önde kapatan LDLC ASVEL, ilk yarıyı da 49-36 üstünlükle tamamladı.
Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (62-47) çıkaran ev sahibi takım, mücadeleyi 84-63 kazandı.
19 sayı ve 8 asistle oynayan LDLC ASVEL'den Kalnietis, sahanın en etkili ismi oldu.
LDLC ASVEL, 3. karşılaşmasında 2. galibiyetini alırken, Türk Telekom 3. maçını da kaybetti.
Fransa'nın Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 önde kapatan LDLC ASVEL, ilk yarıyı da 49-36 üstünlükle tamamladı.
Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (62-47) çıkaran ev sahibi takım, mücadeleyi 84-63 kazandı.
19 sayı ve 8 asistle oynayan LDLC ASVEL'den Kalnietis, sahanın en etkili ismi oldu.
LDLC ASVEL, 3. karşılaşmasında 2. galibiyetini alırken, Türk Telekom 3. maçını da kaybetti.
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