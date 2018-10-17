Türk Telekom, Fransa'da kayıp

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransız kulübü LDLC ASVEL'e 84-63 yenildi.



Fransa'nın Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-21 önde kapatan LDLC ASVEL, ilk yarıyı da 49-36 üstünlükle tamamladı.



Son periyot öncesi farkı 15 sayıya (62-47) çıkaran ev sahibi takım, mücadeleyi 84-63 kazandı.



19 sayı ve 8 asistle oynayan LDLC ASVEL'den Kalnietis, sahanın en etkili ismi oldu.



LDLC ASVEL, 3. karşılaşmasında 2. galibiyetini alırken, Türk Telekom 3. maçını da kaybetti.



