Türk Telekom, ev sahibi avantajı için sahaya çıkıyor

Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Promitheas'la sahasında karşılaşacak.Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.Ligde ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren Türk Telekom, ilk maçta deplasmanda 98-83 yendiği Yunan ekibi karşısında yine kazanmak için mücadele edecek.Gruptan çıkmayı garantileyen başkent ekibi sonraki turlarda ev sahibi avantajını alabilmek için liderlik mücadelesi veriyor. Türk Telekom, oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.Türk Telekom gibi gruptan çıkmayı garantileyen Promitheas'ın da hedefi liderlik. Yunan ekibi 9 galibiyet, 5 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Grubun lideri İspanya ekibi Gran Canaria'nın ise 11 galibiyeti var.