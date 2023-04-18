Türk Telekom, Eurocup yarı finali için parkeye çıkıyor

Eurocup çeyrek finalinde evinde Ratiopharm Ulm'u konuk edecek Türk Telekom, maçı kazanması halinde yarı finale yükselecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, Eurocup yarı finali için parkeye çıkıyor
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18 Nisan 2023 15:44
Türk Telekom Basketbol Takımı, çarşamba günü 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile karşılaşacak.

Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'u saat 18.30'da Ankara Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Karşılaşmanın galibi, yarı finalde Ukrayna'nın Prometey takımı ile Yunan ekibi Promitheas arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.

7Days Avrupa Kupası'nın şampiyonu, sonraki sezon THY Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor.

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