Türk Telekom Erdem Can'la yollarını ayırdı

Türk Telekom yaptığı açıklamada başantrenör Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom Erdem Can'la yollarını ayırdı
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16 Haziran 2023 16:49
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapan Erdem Can'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz."

LİDER BİTİRMİŞTİ

Türk Telekom, bu sezon ligde normal sezonu lider bitirmiş, play-off'ta da yarı final oynamıştı. Başkent ekibi, Avrupa Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.

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