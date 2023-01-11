Türk Telekom deplasmanda mağlup

7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Paris Basketbol'a mağlup oldu.

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Türk Telekom deplasmanda mağlup
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11 Ocak 2023 01:04
Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 10. haftasında Türk Telekom, B Grubu'nda deplasmanda Paris Basketbol'a 96-77 yenildi.

Georges Carpinter Salonu'nda oynanan karşılaşmada, 5. dakikadan itibaren ilk çeyrekte daha iyi skor üreten Türk Telekom, ikinci çeyreğe 17-28 üstün başladı.

İkinci çeyrekte 17. dakikada 40-40 eşitliği sağlayan Paris Basketbol, bu periyottaki etkili oyununu sürdürerek devreye de 53-44 önde girdi.

Üçüncü periyodu da 80-63 üstün geçen Paris Basketbol, son çeyrekte farkı iyice açarak karşılaşmayı 96-77 kazandı.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Türk Telekom, 3. yenilgisini yaşadı. Paris Basketbol ise 7. galibiyetini elde etti.

Türk Telekom, grupta ilk hafta ağırladığı Paris Basketbol'a 90-75 yenilmişti.

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