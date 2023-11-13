Türk Telekom deplasmanda Lietkabelis'e konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Lietkabelis'le karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom deplasmanda Lietkabelis'e konuk olacak
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13 Kasım 2023 12:39
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, 14 Kasım Salı Günü (yarın) Litvanya'nın 7bet-Lietkabelis takımına konuk olacak.

Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, geçen hafta sahasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımına 82-69 mağlup olurken, 7bet-Lietkabelis ise Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını sahasında 100-96 yenmeyi başarmıştı.

Organizasyonda başkent temsilcisinin bir, Litvanya temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.

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