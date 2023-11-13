Türk Telekom deplasmanda Lietkabelis'e konuk olacak

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, 14 Kasım Salı Günü (yarın) Litvanya'nın 7bet-Lietkabelis takımına konuk olacak.
Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, geçen hafta sahasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımına 82-69 mağlup olurken, 7bet-Lietkabelis ise Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını sahasında 100-96 yenmeyi başarmıştı.
Organizasyonda başkent temsilcisinin bir, Litvanya temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.
Panevezys kentindeki Kalnapilio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, geçen hafta sahasında İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımına 82-69 mağlup olurken, 7bet-Lietkabelis ise Fransa'nın Mincidelice JL Bourg takımını sahasında 100-96 yenmeyi başarmıştı.
Organizasyonda başkent temsilcisinin bir, Litvanya temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.
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