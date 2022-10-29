Türk Telekom'dan Konyaspor'a 99 sayı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, normal süresi 82-82 biten maçta AYOS Konyaspor Basketbol'u uzatmalarda 99-93 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'dan Konyaspor'a 99 sayı!
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29 Ekim 2022 22:29
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, normal süresi 82-82 biten maçta AYOS Konyaspor Basketbol'u uzatmalarda 99-93 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel

Türk Telekom: Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel 5, Semih Erden 1, Berk Demir, Grant 14, Taylor 23, Alihan Demir 2, Erkan Yılmaz 2, Bouteille 29, Sestina 13, Jones 10

AYOS Konyaspor Basketbol: Sulaimon 18, Perez 10, Murat Göktaş, Nikolov, Mert Gizir, Troy Selim Şav, Can Altıntığ 5, Ramazan Tekin, Badzim 16, Morgan 30, Eddie 12, Cevher Özer 2

1. Periyot: 26-20

Devre: 46-45

3. Periyot: 66-65

Normal süre: 82-82

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